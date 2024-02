Viel Glanz und beste Laune am Welser Stadtball

Zum 13. Mal verwandelte sich das Welser Stadttheater am Samstag in einen großen Ballsaal. Als Organisator trat einmal mehr die Welser Marketing & Touristik GmbH mit sieben Service- und Charity-Clubs in Erscheinung.

Für den Welser Stadtball war es eine Bewährungsprobe. Kann dieser auch in wirtschaftlich weniger guten Zeiten bestehen? Das Publikum gab die Antwort: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen liefen die rund 1200 Festgäste zur gewohnten Hochform auf. "Dieser Ball macht unsere Stadt ein Stück lebendiger", betonte Bürgermeister Andreas Rabl in seiner Eröffnungsrede. Zuvor rang er dem anwesenden Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner ein Versprechen ab: "Die Sperrstunde ist heute aufgehoben", sagte Rabl mit einem breiten Grinsen. Getanzt werden durfte bis fünf Uhr Früh.

Belebte Flaniermeile

Die Ballgäste flanierten und feierten vom großen Ballsaal über die Charitybars im Amtsgebäude Greif bis zum Zelt der Welser Wirtschaft, in dem die Tanzband "Bigtime" dem elegant gekleideten Publikum schwungvoll einheizte.

Die Eröffnungsshow gestaltete in bewährter Manier die Welser Tanzschule Hippmann. Der Abend begann mit der aus Wolgograd stammenden Sopranistin Ksenia Valentina. Mit Klassik-Hits wie "Quando m’en vo’" von G. Puccini und Franz Lehars "Meine Lippen, sie küssen so heiß" verzauberte die attraktive Sängerin das Publikum. Am Klavier saß Politikersohn und Dirigent Matthias Achleitner.

Nach der getanzten Eröffnung im Stil des Wiener Opernballs mit zahlreichen Debütantenpaaren zur Fächerpolonaise von C. M. Ziehrer zeigten die Ballett Academy und die Profitänzer von Hippmann eine eindrucksvolle Auftaktshow. Das Orchester von Hans Peter Gratz & Friends bespielte den Ballsaal. Im Foyer musizierten Daniel Ecklbauer & Friends, die von DJ Mexx Ventura zu später Stunde abgelöst wurden.

Akrobatische Mitternachtsshow

Zu Mitternacht überraschten die Veranstalter die Festgäste mit einer akrobatischen Turnshow. Das gelungene Spektakel der Maturaklassen des Wallerergymnasiums wurde wie alle anderen Einlagen mit viel Applaus bedacht.

