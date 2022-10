Video zeigt Rauchsäule über Aschach

Die dunkle Rauchsäule war schon aus einiger Entfernung deutlich zu sehen: In Aschach an der Donau ist am Dienstag gegen 14 Uhr eine Gartenhütte in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehren Aschach und Hartkirchen waren binnen weniger Minuten vor Ort. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der dunkle Rauch über Aschach in den Himmel steigt:

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand, Alarmstufe zwei wurde ausgerufen. Durch das rasche Eingreifen konnte verhindert werden, dass sich die Flammen auf weitere Gebäude ausbreiten. Die Hütte selbst allerdings wurde eine Raub der Flammen. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist noch unklar, die Schadenshöhe ließ sich vorerst nicht beziffern.