Video: So bereiten Sie eine Fastensuppe zu

"Diese ist energiearm, aber reich an Vitaminen und Mineralstoffen", lädt Brandstätter zum Nachkochen ein.

Schwester Martha widmet sich in ihrem Beitrag der Entschleunigung und gibt einen kleinen Einblick in das Klosterleben, das vom Takt der Gebets- und gemeinsamen Essenszeiten bestimmt ist. Im Kloster wird alles frisch gekocht, "und wir leben so, wie es uns die Jahreszeit vorgibt, im Frühjahr ist die Zeit des Säens, im Sommer und Herbst die Zeit der Ernte und des Schaffens von Vorräten", sagt Schwester Martha.

So bereiten Sie die Fastensuppe zu: