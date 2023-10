Video: Affen im Halloween-Fieber

Video: Rotkopfmangabe im Halloween-Fieber

Viel Spannendes bietet der Zoo im Bezirk Wels-Land übrigens besonders für Kinder in den Herbstferien. An verschiedenen Stationen gibt es Interessantes über die Zoobewohner und den Alltag der Tierpfleger zu erfahren. Und über den Nachwuchs, der in den vergangenen Wochen das Licht der Welt erblickt hat - vom DikDik über die Erdmännchen bis zum Eselbaby.

Am 31. 10. werden von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern wieder gruselige Kürbisköpfe geschnitzt, mit denen die Zoobewohner verwöhnt werden - und für verkleidete Halloweenkids gibt es eine süße Überraschung im Zoo-Restaurant.

