Für Christoph Bolzer war es eine Fahrt ins Ungewisse, die der Schwechater am Freitag vor einer Woche aus freien Stücken antrat. Im Auftrag der Edter Spedition Gartner transportierte er Hilfsgüter in die Westukraine. An der polnisch-ukrainischen Grenze war der Helfer mit den dramatischen Folgen dieses Krieges konfrontiert: "Ich sah verzweifelte Mütter mit ihren schreienden Kindern. Einige haben versucht, an den Ordnern vorbeizukommen.