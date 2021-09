Versuchter Raub: Unbekannte schlugen auf 22-Jährigen ein

Mehrere Männer forderten am Samstag gegen 22 Uhr vom 22-Jährigen Opfer aus dem Bezirk Wels-Land Geld. Als sich dieser weigerte, schlugen die Täter auf ihn ein und traten den bereits am Boden liegenden jungen Mann. Danach flüchteten sie Richtung Bahnhof. Bei einer sofortigen Fahndung der Polizei konnte ein 17-Jähriger ausgeforscht und laut Polizei vom Opfer "eindeutig identifiziert" werden. Der Täter bestritt die Tat, gab aber zu, zur Tatzeit dort gewesen zu sein. Durch die Schläge erlitt der 22-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen, wie die Polizei am Sonntag berichtete.