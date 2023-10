Verstärkung bei den Lebensrettern

Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Rettungssanitäterausbildung im Bezirk Grieskirchen haben erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt und verstärken nun den Rettungsdienst. Nach 260 Ausbildungsstunden in Theorie und Praxis werden die Freiwilligen nun vor allem in den Nachtstunden und am Wochenende im Einsatz stehen. Einige der Kursteilnehmer werden auch ihren Zivildienst beim Roten Kreuz absolvieren.

Verstärkung wird weiterhin gesucht, wer Interesse hat, meldet sich unter Tel. 07248-622430. Foto: RK

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper