Verschwindet das Grab eines Welser Originals?

Es war in einer Zeit, als Printmedien zum Höhepunkt des Faschings eigene (halb-)lustige Sonderausgaben produzierten und Narreteien als Tatsachen verkauften. In Wels wurde eine Gazette namens "Wels Tribune" in Umlauf gebracht, die die lokale Politik mehr oder weniger elegant auf die Schaufel nahm. Herausgeber und Mastermind der Schmähschrift war Hannes "Dino" Naderhirn, der in der Messestadt vom politischen Aufsteiger zum Enfant terrible avancierte.

Einer seiner wohl übelsten Faschingsscherze sollte ihn bis zu seinem Lebensende im Dezember 2010 verfolgen. Dass Naderhirns Grab am Welser Friedhof demnächst aufgelassen werden könnte, ist kein (schlechter) Scherz, sondern bittere Realität. Seit Monaten befindet sich eine Hinweistafel "Bitte bei der Friedhofsverwaltung melden" am einsamen Familiengrab der Naderhirns, in dem auch Mag. Mag. Dr. Hannes "Dino" seine letzte Ruhestätte gefunden hat.

Der schlechte Faschingsscherz, dem Welser Magistrat eine Bombendrohung zu schicken und im Rathaus tatsächlich eine aus einer Packung Schwedenbomben gebastelte Attrappe zu deponieren, brachte Naderhirn sogar kurz ins Gefängnis.

Von 1982 bis 1986 hatte er als JVP-Obmann als politische Hoffnung der Messestadt gegolten. Mit der VP überwarf sich der verhaltensoriginelle Revoluzzer, als "wilder Mandatar" waren seine Kommentare ein gefundenes Fressen für die lokalen Medien. Naderhirn gab als Obmann des Welser Basketball-Bundesligisten auch sportliche Impulse. Dass er sich einmal eine Spielerlizenz nahm und im Derby gegen Gmunden selbst mit einem Kurzeinsatz mediale Aufmerksamkeit erregte, fiel wohl wieder in die Kategorie schlechter Faschingsscherz.

Abseits von Wels machte Naderhirn als Tourismusmanager am Millstätter See, wo er ein "Blondinentreffen" erfand, Schlagzeilen, in Wien schloss er zwei Studien ab und gewann als Dokumentarfilmer Preise. Kurz nachdem er sein Buch "Die Neumayr-Story" vorgestellt hatte, starb Naderhirn im Dezember 2010 in Wien nach einer Darmoperation. Er wurde nur 50 Jahre alt.

Die Erinnerung an ihn ist in Wels noch lebendig, sein Grab scheint seit Monaten niemand mehr besucht zu haben. Zumindest die Kosten für die letzte Ruhestätte (rund 700 Euro für zehn Jahre) dürften offengeblieben sein. Ob die Stadtverwaltung das Grab eines Welser Originals, das so gerne im Rampenlicht zwischen Genie und Wahnsinn balancierte, bald auflassen wird?

Autor Christoph Zöpfl Redakteur Christoph Zöpfl