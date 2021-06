Etwa eine Stunde lang wurde im jüngsten Gemeinderat über neue Regeln für Straßenmusiker gestritten. Zuvor hat man kurioserweise die neue Verordnung im zuständigen Ausschuss ohne Einwände durchgewunken.

Der gestrige Beschluss mit Stimmenmehrheit von FPÖ und ÖVP sieht vor, dass die Musiker nur noch von 10 bis 12 und 14 bis 19 Uhr spielen dürfen. Ebenso darf nur noch eine Stunde am selben Ort musiziert werden. Pro Tag wird die Anzahl der Straßenmusiker auf drei begrenzt. Verstärker und besonders laute Instrumente dürfen nur noch benutzt werden, wenn zuvor eine Veranstaltungsgenehmigung eingeholt wurde.

SPÖ-Kulturstadtrat Johann Reindl-Schwaighofer übte Kritik und sprach von einer Husch-Pfusch-Geschichte, ohne sich die Konsequenzen anzusehen. Einwände kamen auch von Neos-Mandatar Markus Hufnagl: "In Summe geht es zu weit." Der bisherige ÖVP-Gemeinderat und nunmehrige Neos-Kandidat Walter Zaunmüller stimmte erstmals gegen seine frühere Partei: "Die Verordnung weist handwerkliche Schwächen auf und sollte an den zuständigen Ausschuss zurückverwiesen werden."

ÖVP-Bürgermeisterkandidat Andreas Weidinger kritisierte jene Ausschussmitglieder, die sich gegen die neuen Regeln wandten: "Im Ausschuss gab es nicht eine Wortmeldung. Haben sie geschlafen?" SPÖ-Fraktionsvorsitzender Stefan Ganzert begründete die mangelhafte Ausschussarbeit unter anderem mit technischen Schwierigkeiten. Als das neue Regelwerk beschlossen wurde, tagten die Gemeinderäte noch online.

Der grüne Fraktionschef Walter Teubl ärgerte sich, dass zwei Anträge zur Abänderung "trotz Gesprächsbedarfs" mehrheitlich abgelehnt wurden.

Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) verwies auf deutlich strenge Regeln in Städten wie Salzburg oder Innsbruck. Dort regiere mit Georg Willi ein grüner Bürgermeister: "In Innsbruck sind die Regeln noch viel enger gefasst." Man wolle Straßenmusik keineswegs verhindern, es gäbe lediglich ein anderes Regelungsregime, so Rabl. (fam)