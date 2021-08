"Versagen der Integrationspolitik"

Angesichts der Gefahr der vierten Welle wird die Mobilisierung der Nicht-Geimpften immer zentraler. Die Impfkampagne erreicht Menschen mit Migrationshintergrund schlecht, das ist in Wels nicht anders. Hinsichtlich der hohen Zahl an Migrantinnen und Migranten, die nicht geimpft sind, und ihres großen Anteils am derzeitigen Infektionsgeschehen spricht die Welser ÖVP von einem "Versagen der Welser Integrationspolitik". Spitzenkandidat Andreas Weidinger sagt, es fehle der direkte Kontakt zu den Migrantenvereinen und Migranten. "Wir brauchen eine aktive Aufklärungsarbeit bezüglich der Impfung." Das Zusperren der Stadtteilquartiere und die Personalverlagerung Richtung Sprachunterstützung räche sich jetzt in der Pandemie.

Das für Samstag geplante "Fest der Kulturen" wurde wegen der hohen Infektionszahlen in Wels abgesagt, geplant war bei der Veranstaltung auch ein niederschwelliges Impfangebot ohne Anmeldung.

VP-Stadtrat Peter Lehner sagt, man fordere seit Monaten, in die Lebenswelten der Migranten vorzudringen. "Wir brauchen eine hohe Durchimpfungsrate, die über Kultur-, Sport-, und Migrantenvereine gelingen kann." Kritik am Bund oder Land helfe nicht weiter. "Wels ist jetzt gefordert, um das städtische Leben nicht einzuschränken."