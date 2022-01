Verpacker aus Edt übernimmt Traditionsbetrieb in Salzburg-Stadt

Auf Manfred Zaunbauer, den Chef der Edter Firma Europack, wartet viel Arbeit. Erst kürzlich erwarb er in der Stadt Salzburg einen 70 Jahre alten Traditionsbetrieb. Die Firma SPG Verpackungs GmbH mit Sitz in der Robinigstraße stand vor dem Aus: "Der Betrieb gehörte den Schwestern Gudrun Neubauer und Frigga Hesske, die aus Altersgründen aufhören wollten. Beide sind über 75, in der Familie fand sich kein Nachfolger. Für Europack ergeben sich mit der Übernahme viele Synergien", sagt der Unternehmer.

Das Salzburger Unternehmen gilt als Karton-Manufaktur und hat bisher Bestellungen in kleinerer Stückzahl bearbeitet. "Der Betrieb ist in den 1980er Jahren stecken geblieben. In der Organisation müssen wir in kurzer Zeit 40 Jahre aufholen." Die Aufrüstung werde Geld kosten, neue Kräfte werden gesucht. Während in Spitzenzeiten bis zu 60 Leute beschäftigt waren, sind es jetzt nur mehr zehn Mitarbeiter.

Europack erzeugt Kartons nach Maß. Bild: Europack

Standort bleibt erhalten

Der Firmenstandort in Salzburg soll erhalten bleiben: "Sie haben einige interessante Stammkunden wie Red Bull und Windhager. Es sind klassische Salzburger Betriebe, die dort fertigen lassen."

Forcieren will Zaunbauer die Fertigung nachhaltiger Verpackungen: "Wir experimentieren derzeit mit nachwachsenden Rohstoffen. Dabei kommen Hanf, Gras und Stroh zum Einsatz. Das ist noch kein Millionenmarkt, bei internationalen Fachmessen kommen diese Produkte aber sehr gut an", betont Zaunbauer.

Europack produziert auf dem Gelände der ehemaligen Stapa-Schuhfabrik. Dort beschäftigt das Unternehmen in der Hauptsaison vor Weihnachten über 20 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beläuft sich auf vier Millionen Euro. "Wir sind stark im Bereich der Geschenkverpackungen. Der wachsende Online-Handel und der E-Commerce-Bereich geben uns Auftrieb." Im Unternehmen wird nicht nur geschnitten, gestanzt und geklebt. Europack, das vor 23 Jahren von Zaunbauer gegründet wurde, designt und bedruckt auch die Schachteln. Die Zukunft der neuen Firmentochter in Salzburg sieht der Europack-Chef optimistisch. Eine Verdoppelung des Mitarbeiterstandes wird angepeilt.

Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer ist Zaunbauer auch politisch aktiv: In seiner Heimatgemeinde Offenhausen sitzt er im Gemeindevorstand und leitet die örtliche SPÖ. Als Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes vertritt er auf Landesebene die Interessen der Kleinunternehmer.