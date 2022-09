Vernissage: Menschliches und Tierisches

"Gezeichnet habe ich immer schon gerne, dann kam die Aquarellmalerei und seit 2004 arbeite ich mit Acryl", sagt die gebürtige Linzerin mit Atelier in Mühlbach. Am 14. September um 19.30 Uhr wird in der Wimmer Medien Galerie am Stadtplatz in Wels die Ausstellung "Menschliches und Tierisches" mit Werken der Künstlerin eröffnet.