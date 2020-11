Vermeintliche Spendensammler knöpften Pensionisten hunderte Euro ab

590 Euro Beute machten zwei Trickdiebinnen am Donnerstagvormittag im Bezirk Wels-Land: In Bad Schallerbach knöpfte eine junge Frau einer 83-Jährigen 300 Euro ab, in Grieskirchen verschwanden 290 Euro aus der Geldbörse eines betagten Mannes.

In beiden Fällen sprachen die Frauen ihre Opfer in gebrochenem Deutsch an und gaben vor, eine Spendensammlung für Taubstumme durchzuführen. Als die Pensionisten fünf Euro hergeben wollten und sich in eine Liste eintrugen, wurde das Bargeld unbemerkt aus ihren Brieftaschen entwendet.