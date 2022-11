Verkehrsunfall forderte drei Verletzte

Eine 61-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Grieskirchen hatte gegen 16:40 Uhr auf der Grünbachtal-Landesstraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren. In einer unübersichtlichen Kurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 41-jährigen Welsers.

Beide Lenker und der 44-jährige Beifahrer des Welsers zogen sich so schwere Verletzungen zu, dass sie ins Spital gebracht werden mussten. Die Fahrzeuge wurden total beschädigt, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Bergearbeiten rückte die Feuerwehr Offenhausen an.