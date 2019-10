Bis August 2020 bleibt die Rainerstraße zwischen K. J. und Rablstraße gesperrt. Die Bauarbeiten am neuen Arbeitsmarktservice und am künftigen Amtsgebäude 2 sind bis dahin abgeschlossen. Die Totalsperre des Teilstücks der Rainerstraße führte unter anderem dazu, dass die Autofahrer auf Ausweichrouten umschwenkten. "Die Rainerstraße ist für Autofahrer nicht mehr wichtig. Jetzt könnte man sie in eine Fußgängerzone verwandeln", meint ein Anrainer ironisch.