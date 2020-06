Gewonnen hat das Unternehmen, das an den Standorten Wels und Marchtrenk rund 1900 Mitarbeiter beschäftigt, mit dem "Zwergennest", einer betrieblichen Kinderbetreuungsstätte für Kinder ab einem Jahr bis zum Schuleintritt. Aktuell werden in den drei Gruppen mehr als 50 Kinder von zwölf Betreuerinnen nach dem Motto "Wachsen und Begleiten" in ihrer Entwicklung gefördert.