Verein FreiRaum kämpft weiter um Altstadt-Standort

Seit dem Herbst des Vorjahres, als Bürgermeister Andreas Rabl (FP) den Mietvertrag kündigen ließ, kämpft der Verein FreiRaum Wels um den Erhalt seines Standorts in der Altstadt 8 und eine langfristige Finanzierung durch die Stadt. Dieses Jahr konnte sich der FreiRaum, den verschiedenste Gruppen und Vereine kostenlos für ihre Aktivitäten nützen können, dank einer Crowdfunding-Aktion und je 4000 Euro aus den Ressorts von Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (VP) und Vizebürgermeisterin Silvia Huber (SP) über Wasser halten. Rund 21.000 Euro an Miet- und Nebenkosten wurden aufgestellt. Doch wie es 2022 weitergeht, ist völlig offen. Diese Woche fand eine Diskussion mit Vertretern von SP, VP, Grüne und Neos über die Zukunft statt. "Es ist schade, dass die FPÖ fehlte, bei den anderen Parteien herrscht Einigkeit darüber, dass der FreiRaum in der Altstadt bestehen bleiben soll", sagt FreiRaum-Sprecher Ralf Drack. Jetzt heiße es abwarten, wie die Mehrheiten nach der Wahl seien. Die beiden von Rabl angebotenen Ersatzquartiere im Eigentum der Stadt, das ehemalige Jugendzentrum auf dem Schl8hof-Areal und das alte Marktamt bezeichnet er als völlig ungeeignet. Rabl sagt, er hoffe weiterhin, dass der Verein eines der Angebote annehme.

Die SPÖ wollte bei der letzten Gemeinderatssitzung vor der Wahl noch einen Antrag für den Erhalt des FreiRaums einbringen. "Weil es von der ÖVP Signale gab, dass sie sich aus dem Koalitionszwang lösen könnten", sagt SP-Fraktionsobmann Stefan Ganzert. Die Sitzung sei dann von Rabl allerdings in einem "bizarren Alleingang" abgesagt worden. Peter Csar (VP) sagt, man habe versucht, die FPÖ im zuständigen Ausschuss zu überzeugen. "Bei dem Riesenbudget der Stadt können wir uns diese 20.000 Euro sicher leisten, gerade auch als Schulstadt brauchen wir solche Räume, die freies Diskutieren in alle Denkrichtungen ermöglicht", sagt Csar.

Der grüne Spitzenkandidat Thomas Rammerstorfer betont, man habe den FreiRaum, der bei einem Bürgerbeteiligungs-Prozess entstanden ist, von Beginn an unterstützt. "Die vergangenen sechs Jahre haben gezeigt, dass er gut funktioniert. Der Standort ist im Gegensatz zu den Ersatzquartieren ideal: ebenerdig, zentral und von außen einsichtig."