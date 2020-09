Verdacht der Schlepperei bei Verkehrskontrolle

Gegen 22:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Welser Autobahnpolizeiinspektion bei der Autobahnabfahrt Weißkirchen ein Fahrzeug, bei dem links das Abblend- bzw. Begrenzungslicht nicht funktionierte. Am Fahrersitz saß ein in Deutschland lebender 21-jähriger Syrer, am Beifahrersitz ein in Deutschland lebender 33-jähriger Syrer. Auf der Rücksitzbank befanden sich vier Personen (ein 29-jähriger Palästinenser, ein 23-jähriger Iraker, ein 41-jähriger Syrer und ein 24-jähriger Syrer), von denen sich keiner ausweisen konnte.

Die beiden Syrer auf den Vordersitzen konnten keine Angaben zu den Mitreisenden machen. Der Fahrer und der Beifahrer wurden wegen des Verdachtes der Schlepperei, die vier Mitreisenden wegen des Verdachtes des illegalen Aufenthaltes festgenommen. Bei ihren Einvernahmen bestritten sie, dass für den Transport Geld geflossen oder angeboten worden sei. Danach wurden die beiden Beschuldigten auf freiem Fuß angezeigt und die Geschleppten ins Welser Polizeianhaltezentrum gebracht.