Verärgerte Besucher nach dem Open-Air-Konzert auf dem Welser Messegelände

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Am 7. September werden zum Open-Air-Gastspiel der deutschen Rockband "Böhse Onkelz" auf der Trabrennbahn mehr als 40.000 Besucher erwartet. Gastgeber ist die Welser Veranstaltungs-GmbH, die am Freitag an die Tradition großer Frischluft-Konzerte auf dem Messegelände angedockt hatte – mit der Musikshow "We love the 90s" (siehe Seiten 13 und 22).

Zahlreiche Besucher haben allerdings schlechte Erinnerungen an diesen Abend: Es gab definitiv zu wenig Toiletten. "Wir haben den Bescheid nach Punkt und Beistrich erfüllt und 100 WCs aufgestellt", sagt Trixi Haagen von der WEVA: "Das Problem war möglicherweise die lange Dauer des Konzertes." Das Spektakel begann um 16 Uhr und dauerte mehr als sieben Stunden lang.

Faktum ist, dass viele Besucher ihre Notdurft anderswo verrichtet haben. "Wir haben weggesehen, als viele Frauen in die Büsche gingen", sagt Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner.

Damit begann die nächste Misere: Denn die Ordner an den Ein- und Ausgangsschleusen sagten den Musikfans nicht, dass sie nach dem Verlassen des Geländes nicht mehr hinein dürfen. "Da haben etliche Besucher völlig durchgedreht", erinnert sich Hübner.

Haagen sagte gestern zu diesen Problemen: "Es gab eine falsche Order an die Security-Mannschaft." Sie bedauert und spricht von "Geburtsschmerzen" bei der Open-Air-Premiere der WEVA: "Ich will mich nicht abputzen: Die Kritik ist durchaus berechtigt: Aber die Leute kritisieren einfach viel mehr, als dass sie loben."

Viele Besucher mokierten sich auch wegen enormer Wartezeiten bei den Getränkeausgaben. Um 20 Uhr war zum ersten Mal Ebbe bei einer Bierausschank. Hier wird die WEVA zu Unrecht kritisiert: "Wir haben einen erfahrenen Festival-Caterer beauftragt und sind selbst entsetzt, dass es nicht geklappt hat", sagt Haagen. Das Unternehmen hatte am gleichen Abend bei einem anderen Open-Air-Konzert in Oberösterreich Großkampftag.

"Wir haben uns drei Jahre lang bemüht, wieder Konzerte nach Wels zu bringen: Es gibt sicher einiges, was zu verbessern ist, aber wir lassen uns das jetzt nicht zu Tode reden. Mehr als 14.000 Leute haben ziemlich Party gefeiert."

Polizeichef Hübner bleibt vorm Onkelz-Konzert dabei: "Beim Qualitätsmanagement sind noch Verbesserungen möglich."

