Vater und Tochter als Führungsduo bei IGLA

Nach 40 Jahren als Obmann des erfolgreichen Leichtathletikvereins Sportunion IGLA long life legte der Natternbacher Hubert Lang die Funktion in jüngere Hände. Der 52-jährige Richard Gierlinger hat die Führung übernommen, seine Tochter Natascha, ehemalige Leichtathletin und Studentin, unterstützt ihn als sportliche Leiterin.

Der neue Obmann kommt aus St. Florian am Inn, als seine ersten Vorhaben nennt er die Modernisierung der Vereinsverwaltung und die Forcierung der Weiterbildung, außerdem möchte er die Mitgliederinformation erleichtern. "Erfolgreiche Pferde werden weitergeritten", betont er und meint damit die Weiterführung der großen IGLA-Veranstaltungen Silvesterlauf in Peuerbach und das Laufmeeting in Andorf.

EM-Teilnahmen U20/U23

Tochter Natascha wird die Trainings- und Wettkampfkoordination übernehmen und sich um ideale Bedingungen für die Athleten bemühen. In den nächsten Wochen sind Sportlerinnen bei den U20-Europameisterschaften und den U23-Europameisterschaften am Start, in den ersten fünf Monaten gingen bereits fünf österreichische Meistertitel und 16 Landesmeistertitel an den Verein.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Natternbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.