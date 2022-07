Urteil ist rechtskräftig: Welser Pleitier wandert für 6,5 Jahre ins Gefängnis

Der frühere Apple-Händler Andreas P. wird die nächsten Jahre im Gefängnis verbringen. Das Oberlandesgericht hat den Schuldspruch in erster Instanz bestätigt. Lediglich der Strafrahmen wurde von sieben Jahren Haft auf sechseinhalb Jahre herabgesetzt. Im Juni des Vorjahres wurde der Pleitier wegen betrügerischer Krida und Falschaussage am Welser Landesgericht in erster Instanz verurteilt.