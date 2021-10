Urnengang am Friedhof Wels bis Allerheiligen fertig

Die Renovierungen werden aber bis zu den Gedenkfeiern rund um Allerheiligen am 1. November abgeschlossen sein. Das kündigte der Magistrat Wels an.

Bereits im Vorjahr wurden drei Urnenwände gebaut, heuer kommen zehn weitere Wände mit je sechs Kästen hinzu, in denen die Urnen untergebracht sein werden. Bereits 2019 wurde ein Gedenkplatz für Urnenbestattungen geschaffen. "Die Hinterbliebenen sollen sich auf dem Friedhof in würdigem Rahmen an die Verstorbenen erinnern und ihrer gedenken können", sagt die zuständige Referentin, Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP).