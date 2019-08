Unterwegs mit wenig Geld und ohne Handy durch Europa

Mit Hut, traditioneller Walz-Kluft und Wanderstab ausstaffiert, zog gestern Simon Korb in der Welser Innenstadt die Blicke auf sich. Den 22-jährigen Steinmetz aus Selb im Fichtelgebirge in der Oberpfalz hat im September 2017 das Fernweh gepackt und er entschied, seine Lehrjahre in der Fremde zu absolvieren. Seither ist der junge Deutsche auf Wanderschaft durch Europa und sammelt für seinen Beruf praktische Erfahrungen. In Wels machte er Zwischenstation auf seinem Weg nach Wien, danach ist sein nächstes Ziel Rumänien.

Exakt drei Jahre und einen Tag muss er unterwegs sein und darf sich in einem Umkreis von 50 Kilometern seiner Heimatstadt nicht nähern. So ist es seit dem Mittelalter Brauch. "Meine ersten Stationen waren in Deutschland, Frankreich, Skandinavien und Tschechien. Vergangenen Winter habe ich vier Monate in Italien verbracht und war auch in dem für seinen weißen Marmor bekannten Carrara", erzählt der Steinmetzgeselle den OÖNachrichten. Sein Geld verdient er bei Steinmetzbetrieben, ab und an erledigt er auch andere Arbeiten.

Erlaubt ist während der Wanderschaft, jede Fortbewegung, die nichts kostet, öffentliche Verkehrsmittel über längere Strecken sind verpönt. So ist er zu Fuß oder per Autostopp unterwegs und kann mit wenig Geld in der Tasche die Welt kennenlernen. In der Schweiz beispielsweise verabredete er sich mit sechs weiteren Gesellen zu einer achtwöchigen Tour, von Lugano ging es gemeinsam in die Toskana, wo die sieben Burschen in ihrer traditionellen Kluft vielerorts auf große Neugier und Interesse stießen.

Kein Dach über dem Kopf

Mit wenig Komfort auszukommen sei für ihn kein Problem. "Ich schlafe meistens draußen, im Winter suche ich mir einen warmen Platz, etwa in einer Tiefgarage. Man ist schon froh, wenn man alle paar Tage eine Gelegenheit zum Duschen findet", sagt Korb. Den Schlafsack hat er immer dabei. Wechsel- und Arbeitskleidung sowie Werkzeug hat er stilecht in einen Beutel, den "Charlottenburger" gepackt. Auch der "Stenz", ein typisch knotig verdrehter Wanderstock darf nicht fehlen. Genauso zu den Regeln gehört es, dass in der Öffentlichkeit das Tragen der im Sommer doch recht warmen Walzkluft Pflicht ist.

Verboten ist hingegen, das Handy auf die dreijährige Wanderschaft mitzunehmen. Der 22-Jährige nimmt es gelassen. "Es gibt Telefonzellen, auch in den Betrieben kann ich telefonieren und ab und zu gehe ich auch in ein Internetcafé." Kein Handy bedeutet auch kein Navi. Aber es gibt schließlich Landkarten zur Orientierung.

Wildfremde laden ihn ein

Die meisten Menschen begegnen dem Wandergesellen freundlich. "Vor allem im deutschsprachigen Raum, weil man hier die Tradition der Walz kennt." Wildfremde Menschen laden ihn dann zum Essen oder zum Übernachten ein. Die positiven Erlebnisse würden die negativen bei Weitem überwiegen.

Von seinem Lehrbetrieb in Deutschland hat er die Zusage, dass er jederzeit wieder dort anfangen kann, zu arbeiten. "Heute muss man froh sein, wenn ein Lehrherr seine Gesellen auf die Walz gehen lässt, weil Fachleute so gefragt sind und ein Mangel herrscht", betont er. Wer sich entschließt, in die weite Welt hinaus zu gehen, wird als Neuling die ersten Wochen von einem bereits erfahrenen Handwerksgesellen auf der Walz begleitet.

Simon Korb wird noch gut ein Jahr in Europa unterwegs sein. Da bleibt nur mehr zu wünschen: "Gute Reise" oder wie die Wandergesellen sagen: "Fixe Tippelei."

Wanderjahre der Handwerker

Die Walz bezeichnet die Wanderschaft eines Handwerksgesellen, der seine Lehrzeit abgeschlossen hat. Vom Spätmittelalter bis zur Industrialisierung mussten Gesellen auf Wanderschaft gehen, wenn sie zur Meisterprüfung zugelassen werden wollten. Sie sollten fremde Regionen kennenlernen sowie neue Arbeitspraktiken und Lebenserfahrung mit nach Hause bringen.

Heutzutage machen sich nicht mehr sehr viele Burschen und Mädchen auf die Walz, hochgehalten wird der Brauch vor allem noch in Deutschland und der Schweiz. Getragen wird eine typische Kluft: Schlaghose, Weste und Jackett entsprechen farblich der Tradition des Berufsstandes. Auf dem Kopf trägt der Wandergeselle einen schwarzen Hut. Meist ist er mit einem Stenz unterwegs, einem verdrehten Wanderstock. In einem Wanderbuch werden Empfehlungsschreiben und die Siegel der besuchten Orte gesammelt.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at