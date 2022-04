Unterstützung für die Ukraine

Die Mitglieder spendeten daraufhin fast 13.000 Euro. Das Geld wird in Absprache mit dem OÖ. Roten Kreuz in Lemberg und Uschgorod eingesetzt. Dort werden dem Ukrainischen Roten Kreuz sechs gebrauchte Einsatzwägen zur Verfügung gestellt. Damit können die Einsatzkräfte rasch Erste Hilfe in Notfällen leisten. Den Scheck überreichte Rotary-Präsident Roland Daxl an Ernst Hutterer.