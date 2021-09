Die Pläne für eine neue Feuerwehrzentrale in Scharten stoßen auf Widerstand. Am Montag soll im Gemeinderat ein Beschluss zur Umwidmung und dem Ankauf eines Grundstücks im Ortszentrum gefasst werden. Dem Unternehmer Dietmar Malli, der in der Nachbarschaft des geplanten Feuerwehrhauses eine repräsentative Villa bewohnt, geht das Vorhaben gehörig gegen den Strich.