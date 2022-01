Unternehmenstochter der eww erzielt Rekordumsatz

Neben den klassischen Bereichen wie Elektro- und Haustechnik etabliert sich das Unternehmen immer mehr in nachhaltigen Sparten wie E-Mobilität, Photovoltaik und Beleuchtungstechnik.

Die beiden Geschäftsführer Kurt Leeb und Fritz Wilhelm sehen ihr Erfolgsrezept im breiten Angebot und in umfassenden Konzepten: "Neben der hohen Qualität unserer Dienstleistungen schätzen die Kunden unsere Kompetenz bei Gesamtlösungen. Wir sind bei innovativen Technologien ganz vorne dabei und denken immer einen Schritt voraus. Daher können wir unsere Kunden bei der Steigerung ihrer Energieeffizienz in vielen Bereichen unterstützen."

Die eww Anlagentechnik zählt bundesweit zu den größten Errichtern von Photovoltaik-Großanlagen. In der kommunalen Beleuchtung setzen 800 Städte und Gemeinden auf Technik und Service der eww. Bei Sportevents, wie den abendlichen Skiweltcuprennen in Zürs am Arlberg oder in den Eis-arenen in Salzburg und Linz, sind die Experten aus Wels dafür zuständig, dass den Stars das Licht nicht ausgeht. I

Im Verteilerbau war die Kompetenz der Welser zuletzt sogar in der Schweiz gefragt, wo für den 16 Kilometer langen und parallel geführten Ceneri-Basis-Bahntunnel alle 700 Stromverteiler geliefert und montiert wurden.

Die Anlagentechnik mit ihren 340 Mitarbeitern ist eine 100-Prozent-Unternehmenstochter der eww. Die erfolgreiche Sparte des Welser Energieversorgers bildet aktuell rund 60 Lehrlinge aus.