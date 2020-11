Unternehmen unterstützen den Welser Handel

Sie unterstützen damit auch den besonders von der Krise betroffenen Handel und die Gastronomie. Eingelöst kann die Welser Einkaufswährung währung bei mehr als 230 Partnern aus allen Sparten des Handels, in Restaurants und Gasthäusern, der Dienstleistungsbranche, Reisebüros und Freizeitbetrieben.

Die Wels Card ist auch bei geschlossener Wels Info aktuell bei den Filialen der Raiffeisenbank und in Trafiken erhältlich. Noch einfacher geht’s direkt per Bestellung per Telefon, E-Mail oder online samt Postzustellung unter www.wels.at