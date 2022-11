Unternehmen öffnen ihre Türen für Gruppen

Bereits 2019 haben sich Betriebe aus dem Hausruckviertel zusammengetan, die als Schau- und Erlebnisbetriebe gemeinsam auftreten. Nach den schwierigen ersten beiden Pandemiejahren will man nun richtig durchstarten. Zielgruppen sind größere Reisegruppen, Vereine und Organisationen. Mit dieser Initiative sollen nicht nur Besucher in die Unternehmen, sondern auch mehr Tagesgäste in die Region gelockt werden. Derzeit sind folgende Unternehmen dabei: Alpakahof Aspoltsberg (Gaspoltshofen), Brauerei Grieskirchen, Emmas Laden & Kaffee (Kallham), Furthmühle Pram, Gourmetfein (Michaelnbach), Hofmolkerei Staufer (Zipf), Mayer Schokoladen (Meggenhofen), Multikraft (Pichl bei Wels), Pöttinger Landtechnik (Grieskirchen), Pramoleum (Sigharting), Weigl Aufzüge (Waizenkirchen).

"Wir waren bewusst auf der Suche nach möglichst unterschiedlichen Betrieben, um die wirtschaftliche Vielfalt unserer Region abzubilden", sagt Karin Weigl, Sprecherin der ARGE Schaubetriebe. Unterstützung kommt von der LEADER-Region Mostlandl Hausruck. Das Netzwerk soll laufend erweitert werden.

Buchungen erfolgen direkt bei den Unternehmen, den Internetauftritt mit allen Infos findet man unter erlebnis-unternehmen.at