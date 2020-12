Unternehmen greifen verstärkt zur Wels Card

Die Wels Card als Einkaufswährung der Stadt trage vor allem in Krisenzeiten dazu bei, die Kaufkraft und Kundenbindung zu erhalten, betont Geschäftsführer Peter Jungreithmair. Als Beispiel für eine gelungene Partnerschaft nennt er die Raiffeisenbank Wels. Für ihre Mitarbeiter und Kunden hat das Geldinstitut Wels Cards um 12.800 Euro eingekauft. In den Bankfilialen wurden 25.000 Euro abgesetzt. Jeder Angestellte erhielt eine Wels Card im Wert von 100 Euro. Die Bonuskarte ist in 230 Welser Geschäften ein bewährtes Zahlungsmittel.

