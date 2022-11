Unterführung wurde mit Parolen beschmiert

"Christus heilt – Homosünde" prangt seit kurzem in riesiger Schrift an einer Wand der Vogelweider Unterführung, unter anderem wurden auch die Wände von Bus-Wartehäuschen beschmiert. "Leider nur ein weiterer Tiefpunkt in einer seit dem Frühling andauernden Schmierkampagne", sagt Klima- und Umweltstadtrat Thomas Rammerstorfer von den Welser Grünen.

Wie berichtet, wurde im September auch der Regenbogenzebrastreifen beim Ledererturm mit homophoben Parolen beschmiert, "No Gays", also "keine Schwulen", war damals zu lesen.

Betroffen von den Schmierereien ist nicht nur Wels, sondern es hat auch Dutzende Verunstaltungen in den Bezirken Wels-Land und Linz-Land gegeben.

Rammerstorfer sieht generell verstärkte Aktivitäten seitens rechter Gruppen: "Im Präsidentschaftswahlkampf hatten wir rund 50 Sachbeschädigungen an Plakatständern und Schaukästen." Die homophoben Schmierer fordert er auf, "sich ihren Ängsten zu stellen. Homophobie ist heilbar."