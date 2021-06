"Unsere Polizisten sind darauf trainiert, möglichst schnell am Tatort zu sein"

Nach den Gewaltexzessen in der Nacht auf Sonntag in der Welser Altstadt werden Anschuldigungen gegen die Exekutive laut. Bei den drei dokumentierten Zwischenfällen trafen die Beamten erst verspätet am Schauplatz ein, sodass der bzw. die Täter unerkannt entkommen konnten. Im Interview nimmt Stadtpolizeikommandant Oberst Klaus Hübner zu den Vorwürfen Stellung.