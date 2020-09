Ganz unterschiedlich fallen die Reaktionen der heimischen Gastronomen auf die seit gestern geltenden Verschärfungen aus. Anna Wanik-Zwirzitz vom Gösser-Bräu am Welser Kaiser-Josef-Platz zeigt sich trotz neuerlicher Einschränkungen optimistisch: "Der schöne September hat uns geholfen. Sobald es indoor weitergeht, gehen die Frequenzen zurück." Die Gastgartensaison wird in dem Welser Traditionsbetrieb mit zusätzlichen Wärmelampen in die Länge gezogen.