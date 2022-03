Unruhe am Welser Magistrat: "Befristung ist ein großer Nachteil"

Den Hinausschmiss eines Mitarbeiters der Welser Ordnungswache hat in der Stadtverwaltung eine Diskussion entfacht. Am Magistrat herrscht Unruhe. Wie berichtet, wurde der 46-Jährige nach dreimaliger Befristung und nach mehr als zwei Dienstjahren verabschiedet. Ihm wurden rund 45 Arbeitstage zum Verhängnis, die er in dieser Zeit krankgeschrieben war. Er ging vor das Arbeitsgericht und gewann den Prozess. Die Dienstgeberseite kündigte Berufung an.