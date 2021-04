Ungewöhnliche Sammlung von TV-Programmen

Nicht weniger als 1300 Programmzeitschriften sammelte der gebürtige Grieskirchner und nun in Rüstorf lebende Gerald Stutz (57) zwischen dem 1. Jänner 1988 und dem 31. Dezember 2012 – also genau 25 Jahre lang. Die Hefte ließ er zusammengefasst in insgesamt 97 Büchern binden.