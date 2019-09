Strafprozess nach Unfalltod zweier Teenager wurde vertagt

Die Anklage lautet auf grobe, fahrlässige Tötung. Der unbescholtene Arbeiter soll laut Verkehrsgutachten an einem Abend mit mindestens 85 Stundenkilometern bei Gelb oder Rot von der Eisenhowerstraße kommend in die so genannte Saunakreuzung eingefahren sein. Der mutmaßliche Täter kollidierte gegen ein Moped, das infolge des Aufpralls mehr als 60 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Der 15-jährige Lenker und seine am Sozius sitzende 14-jährige Freundin erlagen später im Spital ihren schweren Verletzungen.

Der gestrige Strafprozess am Welser Landesgericht wurde nicht nur von vielen Medien mit großem Interesse verfolgt. Freunde und Bekannte der beiden Todesopfer, aber auch Angehörige des mutmaßlichen Täters saßen gedrängt im viel zu kleinen Gerichtssaal. Jene Prozessbeobachter, die zu spät kamen, mussten das Verfahren im Stehen verfolgen. Zuvor wurden noch Sesseln hinein getragen, um zumindest den Berichterstattern eine Sitzgelegenheit zu ermöglichen.

Nach 30 Minuten wurde die Verhandlung auf unbestimmte Zeit vertagt. Der Staatsanwalt beantragte die Ladung des Verkehrsgutachters. Zuvor hatte sich der Angeklagte schuldig bekannt und den im Saal befindlichen Angehörigen der Opfer sein Beileid ausgesprochen. Während der Richter angesichts des Geständnisses das Verfahren rasch abschließen wollte, beharrte der Staatsanwalt auf eine eingehende Erörterung des Sachverhaltes. Einer der Opferanwälte stellte sogar ein illegales Autorennen zwischen dem Angeklagten und einem Unfallzeugen in den Raum. Letzterer hatte in seiner Einvernahme angegeben, dass der Angeklagte mit nicht mehr als 50 Stundenkilometern in die Kreuzung eingefahren sei. Während der Angeklagte bestritten hatte, den jungen Zeugen zu kennen, vermutete der Opferanwalt zumindest eine Bekanntschaft der beiden: „Der Zeuge wohnt ganz in der Nähe des Angeklagten“.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at