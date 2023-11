Unfall mit LKW: Lilo entgleist

Glimpflich ging gestern ein Zugunglück in Waizenkirchen aus: Ein LKW-Fahrer wollte am frühen Nachmittag in der Ortschaft Aschach links abbiegen und musste dabei die Gleise überqueren. Dabei dürfte er die herannahende Linzer Lokalbahn (Lilo) übersehen haben: Diese erfasste den Anhänger und schleuderte ihn auf eine Wiese. Der Triebwagen des Zugs entgleiste und kam aufrecht neben den Gleisen zum Stillstand. Der Zugführer klagte über Schmerzen, konnte aber selbst das Spital aufsuchen. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, wie lange dieser aufrecht bleibt, war gestern am Abend noch nicht bekannt.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer