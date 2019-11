Unfall in Lambach: Polizei sucht Fahrerflüchtigen

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am Mittwoch m 21 Uhr mit seinem E-Bike auf der Bahnhofstraße (B144) in Lambach vom Marktplatz kommend in Richtung Edt bei Lambach. Dabei wurde er in etwa auf Höhe des Stiftes Lambach laut eigenen Angaben von einem dunklen VW Golf überholt und gestreift. Der 21-Jährige kam zu Sturz, er wurde mit Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht.

Der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht, etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Lambach, Tel. 0 59133 4183, zu melden.

