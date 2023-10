Unfall auf der A1: Uneinsichtiger Drogenlenker (17) landete mit Pkw in Graben

Seinen Probeführerschein wird ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems wohl länger nicht mehr in den Händen halten: Der junge Mann war in der Nacht auf Samstag in Linz in eine Polizeikontrolle geraten und musste seine Lenkberechtigung wegen Suchtmittelbeeinträchtigung abgeben. Davon unbeeindruckt stieg er wenig später wieder ins Auto. Bei der Fahrt auf der Westautobahn verlor er gegen 3:25 Uhr auf Höhe von Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw landete nach rund 130 Metern Irrfahrt seitlich in einem Graben. Der junge Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer aus dem Bezirk Linz-Land konnten das ramponierte Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie verständigten über eine Notrufsäule die Einsatzkräfte. Wieder stellten die Beamten fest, dass der 17-Jährige eine Beeinträchtigung durch Drogen aufwies. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht, sein Beifahrer verweigerte eine ärztliche Behandlung, so die Polizei am Samstagnachmittag.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf der A1 auf Höhe von Sipbachzell

