Unfall auf Baustelle: Bruder befreite Verletzten mit Kran

Rettungseinsatz am Freitag gegen 17:20 auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Heiligenberg im Hausruckviertel: Zwei Feuerwehren, mehrere Rettungsautos, Polizei und Notarzthubschrauber standen im Einsatz, nachdem es bei Arbeiten am Keller eines Bauernhauses zu einem schweren Unfall gekommen war.

Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen hatte versucht, eine Schalung abzubauen und wegzuräumen. Dabei dürfte er die Klemmen, die die Tafel zusammenhielten, zu früh gelöst haben. Als er an der Tafel riss, löste sie sich von der Wand, stürzte um und begrub den Mann unter sich.

Der Bruder des Verunfallten, der ebenfalls auf der Baustellte arbeitete, befreite den Verletzten mit einem Kran und verständigte die Rettung. Der 49-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C10 ins Kepler Uniklinikum Linz gebracht, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit.

Rettung, Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz. Bild: www.fotokerschi.at | Bayer

