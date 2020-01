Der Welser Eisenbahnersportverein ESV ist neuer Stadtmeister. Erstmals in der 46-jährigen Geschichte des Hallenturniers holte sich der Underdog, der in der 1. Klasse Mitte-West spielt, den Titel. Die beiden höher eingestuften Welser Mannschaften blieben unter ihren Erwartungen. Titelverteidiger FC Wels schaffte es nicht in die Runde der letzten vier. WSC Hertha wurde im Finale von den Welser Eisenbahnern überraschend mit 1:0 geschlagen.