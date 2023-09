Unbeschwerter Tag für herzkranke Kinder mit T-Rex

28 Herzfamilien mit insgesamt mehr als 100 Familienmitgliedern machten unter anderem eine Traktorrundfahrt durch das große Areal mit lebensgroßen Dinosaurier-Nachbildungen, gruben nach Fossilien in der riesigen Sandgrube oder lieferten sich Rennen mit dem Gokart.

Eltern nutzten das Herzkindertreffen auch für Gespräche und einen Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen.

Der Verein Herzkinder ist eine Anlaufstelle für alle nicht medizinischen Anliegen und Belange für Kinder, Jugendliche und deren Familien. Der Verein eröffnete 2008 ein Teddyhaus in Linz, 2015 ein weiteres in Wien. In allen Bundesländern gibt es Informationsstellen für Herzkinder und deren Angehörige.

