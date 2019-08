Unbelehrbare vermüllen Parks mit Zigarettenstummeln und Plastikabfall

Besonders an Hitzetagen flüchten die Menschen in der Stadt in die Parks, wo auch viele schöne Blumenbeete von den Stadtgärtnern gehegt und gepflegt werden. Rund 5000 Bäume und 670.000 Quadratmeter Grünfläche werden von der Welser Stadtgärtnerei ganzjährig betreut.

Trotz der Bemühungen der Stadtgärtnerei kommt es dabei immer wieder zur Vermüllung von Grünflächen, klagt Vizebürgermeisterin und Umweltreferentin Silvia Huber (SP). Unzählige Zigarettenstummel fänden sich unter Parktischen und leere Plastikflaschen würden achtlos am Boden liegen, manchmal direkt neben leeren Mülleimern.

800.000 Euro für Grünraum

"Die Stadt und somit der Steuerzahler nehmen für die Grünanlagen einiges an Geld in die Hand, um diese Wohlfühl-Oasen zu schaffen und zu pflegen", betont Huber. "Daher sollte man auf diese unersetzlichen Grünräume etwas mehr schauen." In den vergangenen zwei Jahren wurden rund 800.000 Euro in die Erneuerung und den Ausbau von öffentlichen Parkanlagen investiert. Davon waren etwa 200.000 Euro Eigenleistungen der Stadtgärtnerei.

Zusätzlich zu der Vermüllung der Grünflächen kommt es vor, dass ganze Blumensträuße von städtischen Parks ausgerissen werden. Laut Christoph Haslmayr, Leiter der Stadtgärtnerei, sind solche Vorfälle in Wels jedoch Ausnahmen. "Auch wenn es nicht Sinn der Sache ist, kommt so etwas nur in Einzelfällen vor", sagt Haslmayr. "Tatsächlich finde ich es eher eine schöne Nebenbei-Nutzung, wenn man etwa seiner Liebsten eine Blüte aus dem Volksgarten mitbringt. Voraussetzung ist nur, dass es sich in Grenzen hält und man so wenig abpflückt, dass sich die Pflanze wieder selbst regenerieren kann", betont er.

Die Stadt setze viel daran, die grünen Erholungsorte für Jung und Alt zu erhalten. Eine Maßnahme ist die neue Grünflächen-Richtlinie, die verlangt, dass künftige Bauvorhaben auf Grünflächen Rücksicht nehmen.

"Wir müssen jetzt anfangen, für die Zukunft zu planen", betont Haslmayr. "Die Bäume, die wir heute pflanzen, müssen in dreißig Jahren noch genauso an das Klima angepasst sein. Deshalb setzen wir auf robustere Sorten und erstellen langfristige Konzepte. Auch für kommende Generationen sollen die Grünanlagen die Lebensqualität verbessern."