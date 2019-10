Unbekannter klingelte an Tür und riss Pensionist Ringe von Finger

Um 12:20 Uhr wurde in Wels erneut ein Pensionist Opfer eines unbekannten Täters, am Vormittag gab es bereits einen Überfall auf einen 87-Jährigen in Wels.

Das zweite Opfer, ein 88-jähriger Pensionist aus dem Siedlungsgebiet Gartenstadt, gab nach dem Überfall an, dass der der Täter an der Wohnungstür geläutet habe. Er hätte die Tür geöffnet, woraufhin der Täter sagte, dass er einen oder zwei Euro benötige. Als das Opfer zum Täter sagte, dass er kein Geld hat, riss ihm dieser gewaltsam zwei Ringe von seinem Finger. Danach flüchtete der Täter ins Stiegenhaus und das Opfer wählte den Polizeinotruf. Der Pensionist blieb unverletzt. Die Fahndung im Nahbereich verlief bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung: ca. 50 Jahre alt, schlank, 170-175 cm groß, ungepflegtes Äußeres, Bart, bekleidet mit dunkler Jacke.

Zweckdienliche Hinweise zum Täter bitte an den Dauerdienst des Stadtpolizeikommandos Wels unter Tel. 059133 47 3333.