Unbekannter fuhr mit Baumaschine und stürzte fast ab

Der Täter fuhr bei einer Unterführung in Pernau mit der Baumaschine gegen ein Geländer. Als die Polizei eintraf, stellte sie fest, dass die Baustellenmaschine von der höhergelegenen Zufahrt zum Haus Schloßstraße 30 das Geländer teilweise durchbrochen hatte und mit einem Reifen in der Luft hing. Am Geländer der Unterführung wurde erheblicher Schaden angerichtet. Die Baumaschine wurde ebenfalls beschädigt.

DNA-Spuren gesichert

Die Spurensicherung konnte am Tatort einige Spuren und auch Videoüberwachungsaufnahmen im Nahbereich sichern. Die DNA-Auswertung sowie die Befragung der Zeugen zum Tathergang sind am Laufen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt angeben können, werden ersucht, sich auf der Polizeiinspektion Pernau unter der Telefonnummer 059133/4194 zu melden.