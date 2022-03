Unbekannte setzten WC-Anlage auf Friedhof in Brand

In der öffentlichen Toilette am örtlichen Friedhof waren am Montag gegen 18 Uhr mehrere Papierrollen und Papierhandtücher in Brand gesteckt worden. Eine Passantin wurde durch die Rauchentwicklung auf das Feuer aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Grieskirchen konnte den Brand rasch löschen. Die WC-Anlage wurde stark verrußt. Die Polizeiinspektion Grieskirchen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4230.