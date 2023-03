Unbekannte bewarfen neues Asylquartier mit rohen Eiern

In der Nacht auf Dienstag wurde das neue Asylquartier in der Gemeinde Neukirchen am Walde Zielscheibe von einem oder mehreren unbekannten Tätern. Das Haus wurde mit rohen Eiern beworfen. Die Polizei hat noch keine Hinweise auf den oder die Täter und bittet um Hinweise. Kolportiert wurde in der Gemeinde auch, dass das Haus mit Exkrementen beschmiert worden sei, das bestätigt aber ein Polizist auf der Dienststelle in Neukirchen nicht.