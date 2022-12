Umweltschutzpreiszum Thema Müllvermeidung

"Die Welserinnen und Welser sind aufgefordert, sich kreativ mit dem Themenkreis auseinanderzusetzen", sagt Umwelt-Stadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne). Möglich sind Einzel- oder Gruppenarbeiten, Bastel-, Mal- oder sonstige Arbeiten. "Gerne auch kreative Lösungen im jeweiligen Lebensbereich, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Verein oder privat."

Einreichungen für den Umweltschutzpreis sind ab Jänner bis Anfang Juni möglich, per Mail an stae@wels.gv.at oder per Post an die Stadt Wels, Stadtplatz 1 sowie persönlich in der Poststelle im Rathaus oder im Amtsgebäude Greif in der Rainerstraße.

