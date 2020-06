Umstrittene Messe-Schikane bleibt bis Ende August

Nach dem Ausbruch des Coronavirus begann die Messe Wels ihre Zufahrten mit Barrieren abzusperren. Nachdem das Gröbste überstanden war, wurden die beiden Schikanen im Norden des Freigeländes befahrbar gemacht. Dennoch sind die betonierten Elemente für viele Autofahrer ein ständiges Ärgernis. Selbst mit Kleinwagen sind diese nur im Schritttempo zu passieren. Für Lenker größerer Fahrzeuge ist ohne Lenkmanöver keine Ein- und Ausfahrt möglich. Die Betonsperren sollen auch schon den einen oder anderen Blechschaden verursacht haben.

Warum diese Abschottung? "Um das Gelände in der nicht bespielten Zeit zu beruhigen", erklärt Messedirektor Robert Schneider. "Es beschwerten sich immer wieder Anrainer bei uns, weil nächtliche Autorennen stattfanden und die Raserszene durch lärmendes Driften die Leute aus dem Schlaf riss." Schwerfahrzeuge, die am Gelände das Parkverbot missachten, seien ein weiterer Grund für die Schikanen, die im Übrigen ihre Wirkung nicht verfehlen: "Im Augenblick stellen wir fest, dass es ruhig ist. Trotzdem ist der Parkplatz gut gefüllt", betont der Messedirektor.

Die Hindernisse sollen erst abgebaut werden, wenn mit dem Aufbau der Herbstmesse und des Volksfestes begonnen wird.

Was danach geschieht, ist noch ungeklärt. "Die freie Zufahrt zur Messe wird es auch in Zukunft nicht mehr geben", sagt Schneider. Bestimmte Ausstellungs- und Parkflächen will die Messe dauerhaft absperren. Ein Konzept mit Pollern und Höhenkontrollen sei gerade in Ausarbeitung. Die Durchfahrt über die Rosenauerstraße bleibe aber in Zukunft befahrbar, verspricht der Messedirektor.

Über Umwege zum Welldorado

Noch ist die Durchfahrt durch Barrieren versperrt. Darüber beschweren sich besonders die aus Thalheim kommenden Autolenker auf ihrem Weg ins Welldorado. Weil die Rosenauerstraße von Osten kommend nicht befahrbar ist, müssen sie einen Umweg durch die Innenstadt machen, um über die Maria-Theresia-Straße an ihr Ziel zu gelangen.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at