Das Sturmtief "Sabine" hat am Montag in Krenglbach einen Verletzten gefordert. Der Autolenker fuhr am Montagnachmittag auf der Innbachtal-Landesstraße L519, als laut Polizei vor ihm ein Autofahrer, der mit einem Anhänger unterwegs war, wegen einer umgestürzten Esche umdrehte. Der nachkommende PKW-Lenker fuhr an dem abschüssigen Streckenabschnitt an dem Wagen vorbei, bemerkte allerdings den Baum zu spät.