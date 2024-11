Umgedichteter D'Agostino-Hit wird Fall für Welser Landesgericht

Sie sollen in Bad Ischl zur Melodie des Liedes "L'Amour toujours" die "Ausländer raus"-Textvariante gesungen haben. Dazu wirft ihnen die Anklage vor, mit der rechten Hand den Hitlergruß gezeigt und "Heil Hitler" sowie "Sieg Heil" gerufen zu haben.

Es dürfte der erste Gerichtsprozess rund um die Verwendung des Hits des italienischen DJs und Musikproduzenten Gigi D'Agostino in Österreich sein. Das Lied wurde ohne Wissen von D'Agostino mit einem rassistischen Text versehen und in der rechtsextremen Szene verbreitet. Im Mai hat ein Video von der deutschen Nordsee-Insel Sylt für Empörung gesorgt, auf dem zahlreiche Partygäste zu dem Lied "Deutschland den Deutschen" sowie "Ausländer raus" grölen. Auch in Österreich soll es zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein.

Lesen Sie auch: Hitlergruß auf Hochzeit? Video von Welser Magistratsbeamten wirft Fragen auf

Der jugendlichen Angeklagten am Landesgericht Wels droht eine Haftstrafe von bis zu 2,5 Jahren, für die beiden Erwachsenen beträgt das Strafmaß bis zu fünf Jahre Haft. Alle drei Angeklagten bestreiten die Tat. Es soll aber zwei Zeugen geben, wie es vom Landesgericht Wels heißt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper